Al Teatro Savoia omaggio a Salieri con il concerto dell’Accademia d’Archi Arrigoni

Sabato 18 gennaio 2025, la stagione musicale organizzata dagli Amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso, presenta il concerto dell’Accademia d’Archi Arrigoni con Giulio Arnofi come direttore d’orchestra e Costantino Catena come solista al pianoforte. Il programma del concerto, in occasione dei 200 anni dalla morte del compositore Salieri, prevede la Sinfonia in Re maggiore “Veneziana” per orchestra da camera e il Concerto per pianoforte e orchestra in Si bemolle maggiore di Antonio Salieri e il Concerto per pianoforte e orchestra in Mi bemolle maggiore K271 “Jeunehomme” di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il concerto si terrà al Teatro Savoia alle 18,30 ed è inserito nel Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM.

L’Accademia d’Archi Arrigoni, dedita alla formazione giovanile, nel proprio organico annovera diversi vincitori di concorsi. Collabora con L. Vignali, S.Rava, E.Bronzi, V. Mendelssohn, Svetlana Makarova, P.Vernikov, N.Gutman e G.Sollima, spaziando dal barocco bachiano, alla musica contemporanea edita ed inedita, dal jazz alla musica leggera e al tango. L’Accademia Arrigoni ha stretto collaborazioni con gruppi musicali e solisti famosi fra cui Bruno Cesselli, Zlatko Kaucic e Alexander Balanescu, Tony Hadley degli Spandau Ballet, Quinteto Porteno, solo per citarne alcuni. Ha partecipato a numerosi Festival (Carniarmonie, Altolivenza Festival, Risonanze, Mittelfest e “Assisi nel Mondo”) e a diverse Tournée con il CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica). Ha realizzato assieme alla Suite per Quartetto Jazz il Film-Concerto “Pianiparalleli”, diretto da Gianni Di Capua. Ha inoltre partecipato al Progetto “Suono italiano 2017-Friuli in Musica”, promosso dal CIDIM e dalla Fondazione Friuli. Rientra tra le attività degli ultimi anni anche la registrazione di tre CD: il primo con musiche giovanili di Felix Mendelssohn- Bartholdy per l’etichetta Amadeus Rainbow, e in seguito con l’etichetta GDM con musiche commissionate per i servizi televisivi della RAI. Nel corso del 2021 ha eseguito la registrazione di brani inediti del compositore Graun, in collaborazione con Federico Guglielmo, la cui divulgazione è stata seguita dalla rivista “Amadeus”. L’Accademia ha inoltre promosso lo sviluppo del progetto incentrato sulla figura di Gian Giacomo Arrigoni (1597-1675), compositore e musicista sanvitese, che ha portato alla riscoperta ed esecuzione di musiche inedite, nonché alla pubblicazione del volume “Concerti di Camera”. Tra le attività dell’Accademia spicca anche l’organizzazione del Concorso Internazionale “Piccolo Violino Magico” destinato a giovani violinisti.

Giulio Arnofi si è laureato in Direzione d’Orchestra al Conservatorio G. Verdi di Milano con il M° Daniele Agiman e ha studiato composizione con il M° Cristina Landuzzi. È stato allievo del Maestro Maurizio Arena, grande direttore della tradizione e già assistente di Tullio Serafin. Ha seguito il corso di interpretazione vocale presso l’Accademia Rossiniana di Pesaro con il M° Alberto Zedda. Ha frequentato masterclass con: Julius Kalmar, Dominique Rouits, Günter Neuhold e Matteo Beltrami. È stato assistente di Corrado Rovarisal Teatro Regio di Parma, di Sesto Quatrini al Teatro Regio di Torino, di Evelino Pidò al Teatro alla Scala di Milan oe di Marcianò al Teatro di Palma di Maiorca. Ha collaborato e collaborerà con: l’Orchestra Sinfonica di Milano, l’Orchestra Filarmonica Toscanini, l’Orchestra di Padova e del Veneto, la FVG Orchestra , gli archi dell’Orchestra della Toscana, l’Orchestra da Camera di Pordenone, l’Accademia d’Archi Arrigoni, l’Orquesta Filarmonica del Desierto (Messico), Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento. Tra gli impegni operistici segnaliamo il debutto dell’opera “The Bear” di W. Walton al Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, “Il barbiere di Siviglia” di G. Rossini all’Opera di Stato di Varna (Bulgaria), “Don Giovanni” di W. A. Mozart al Teatro Carcano di Milano, “Stabat Mater” di G. Rossini al Teatro Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara, “La traviata” di G. Verdi al Teatro Mancinelli di Orvieto, “Die Zauberflote” di W.A. Mozart al Teatro Comunale C. Abbado di Ferrara. Nel 2021 ha debuttato con con la Kosovo Philharmonic Orchestra. E’ stato selezionato dal CIDIM per tenere un concerto a Betlemme nel dicembre 2022 insieme all’Orchestra YMEO, un evento in collaborazione con il Consolato Italiano in Palestina. Successivamente sempre il CIDIM lo ha selezionato per una residenza artistica nel febbraio 2023 come direttore d’orchestra presso la Orquesta Filarmónica del Desierto in Messico e la Compañía de Ópera de Saltillo, progetto in collaborazione con l’I.I.C. di Città del Messico.

Costantino Catena è uno dei pianisti italiani più attivi e apprezzati nella discografia contemporanea, con un catalogo composto attualmente da circa 30 titoli. Recording Artist per la casa discografica giapponese Camerata Tokyo, le sue registrazioni sono state spesso premiate da riviste specializzate come Musica, Amadeus, Discophilia, Fanfare, Gramophone, Audiophile, Classic Voice, Suonare News. Con il supporto del CIDIM ha inciso in prima mondiale le musiche pianistiche di Ermanno Wolf-Ferrari per Brilliant Classics, da lui riscoperte presso la Staatsbibliothek di Monaco di Baviera, e la musica da camera con pianoforte dello stesso autore, curandone la revisione per le Edizioni Curci. Per Brilliant ha anche registrato, insieme al violinista Davide Alogna, la musica per violino, pianoforte e orchestra di Franco Margola, con l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Pietro Borgonovo. Attualmente si sta dedicando alla registrazione dell’integrale pianistica di Robert Schumann. È stato ospite di importanti istituzioni concertistiche in vari paesi europei, in Australia, negli U.S.A., in Russia e in Giappone, tra cui il Gasteig di Monaco di Baviera, la Philharmonia di San Pietroburgo, il Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, la Yasar Concert Hall di Izmir, la Winchester University, il Kennedy Center e la Georgetown University di Washington, la Filarmonica De Stat Transilvania di Cluj-Napoca, il Kusatsu International Festival, l’Ohrid Summer Festival. Attualmente docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Salerno, è stato visiting professor della The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, Tromsø University, Music College of the Moscow Tchaikovsky Conservatoire, Babes-Bloyai University of Cluj-Napoca, Winchester University, Yasar University of Izmir.