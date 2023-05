Giovanili dell’Universo Magnolia: ultimi fuochi di stagione

Maggio, momento di sintesi dei diversi tornei giovanili che vedono al via i team dell’universo giovanile orbitante intorno a Magnolia Campobasso.

Under 19 maschile. Ultima settimana senza sorrisi per il fronte dell’under 19. Il team di coach Filipponio chiude la stagione al secondo posto complici gli stop con l’Olimpia Mosciano in casa 55-57 ed in esterna sul parquet del Magic Chieti (78-52).

Under 14 maschile. Due le partite disputate dalla formazione Under 14 della Cestistica Campobasso affidata a coach Luigi De Vivo. Nel primo è arrivato un exploit per 57-29 contro l’In Movimento Castel di Sangro. Nel secondo, invece, in mattinata uno stop di quattro a Venafro (64-60).

«Nel primo confronto – spiega lo stesso De Vivo – abbiamo dato vita ad una partenza compatta, poi abbiamo dovuto fare i conti con il loro rientro nel secondo quarto, ma tra terzo e quarto periodo siamo venuti fiori alla grande. A Venafro, invece, abbiamo subito la pressione dei nostri avversari nel primo tempo, andando sotto anche di 24 e chiudendo le prime due frazioni sotto di 13 (40-27). In quei frangenti ho parlato alla squadra chiedendo loro maggiore determinazione e questo si è visto col gruppo che si è dato da fare ed ha chiuso con solo quattro punti di distacco, motivo di complimenti ai ragazzi al termine da parte mia».

Under 13 maschile. Ha completato in mattinata una prima fase senza macchie la Cestistica Campobasso affidata alle cure tecniche di Mario Greco. A Vazzieri nulla da fare per la Molise Basket Young Termoli superata per 76-32.

«Non posso che essere contento ed orgoglioso – il commento del tecnico Mario Greco – del percorso fatto da tutti questi ragazzi in questo torneo. In simili categorie c’è chi è più pronto e chi supplisce con la passione. Da questo punto di vista siamo riusciti a dare la possibilità a tutti forti di un gruppo con una base di venti ragazzi ed auspico che il loro futuro sia roseo».

Ora, per il team, ci si proietterà sulla fase clou della stagione: quella con le semifinali che poi porteranno alla finale per il titolo.