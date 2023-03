Ennebici, la fase ad orologio parte con un successo su Lanciano

ENNEBICI CAMPOBASSO 78

MINIBASKET AZZURRA LANCIANO 59(19-13, 41-30; 59-47)

CAMPOBASSO: Paravati 6, Iannetta, Marinelli N. 17, Singh 22, Di Zinno 2, Cefaratti L. 22, Brienza An. 4, De Vivo D., Bozza 5. Ne: Pilla M. All.: Filipponio.

LANCIANO: Pasquini 6, Di Foglio 3, Eruke Success 6, Murri 1, Crognale 9, Pascale 11, Di Paolo 4, D’Alessandro 12, Luciani 7. Ne: Ciampitti e D’Ovidio. All.: Salomone.

ARBITRI: Mignogna (Riccia) e Morettini (Campobasso).

NOTE: fallo tecnico a Salomone (allenatore Lanciano). Fallo antisportivo a Pasquini (Lanciano).



Dimentica lo stop patito a Montesilvano ed inizia il percorso nella fase ad orologio con un successo La Molisana Magnolia Campobasso che ha la meglio di diciannove su di un Lanciano che resta in gara solo nel primo quarto e poi vede fuggire i biancoblu, che mandano tre elementi in doppia cifra con Luigi Cefaratti e Sing top scorer a quota 22 e Marinelli attestatosi a quota 17.



«Abbiamo dato vita ad una grande partita – il commento a referto chiuso di coach Rosario Filipponio – con Marinelli e Cefaratti che hanno guidato il gruppo per quello che è un passo importante in prospettiva playoff. Vedremo cosa accadrà con Pineto sabato nel prossimo turno. Però, per quello che ci interessava da inizio stagione, ossia il nostro processo di crescita, stiamo proseguendo con forza su questa strada nella consapevolezza che si trattasse di un processo non semplice, soprattutto perché chiamati a dar vita ad un pronto riscatto».