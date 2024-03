EnergyTime Spike Devils, pronto riscatto con Pozzuoli. I rossoblù si impongono con un secco 3-0 sui flegrei

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3

BAVA RIONE TERRA VOLLEY POZZUOLI 0

(25/15, 25/21, 25/21)

ARBITRI: Cocco e La Torre (Chieti)



Pronto riscatto per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso. Nello scenario della ‘Montini’ i

rossoblù si impongono con un secco 3-0 sul Pozzuoli (primo dello squalificato Canzanella) nel

novero di una contesa sempre in pieno controllo dei campobassani che tengono l’opposto Zanettin a riposo disimpegnandosi col modulo coi tre schiacciatori (Masotti opposto nominale che si aggiunge a Pacelli e Rescignano schierati da posti quattro) con Del Fra in cabina di regia (e Zanni ripresosi solo nelle scorse ore dal proprio malessere fisico ad osservare i compagni da bordo campo).

Dopo un primo set vinto con ampio scarto, nel secondo Maniscalco decide di risparmiare anche il centrale Diana alle prese con qualche fastidio, ma, dalla loro, i diavoletti controllano al meglio la contesa e centrano entrambi i parziali successivi a 21.



«È stata una gara tranquilla – l’analisi, al termine, del tecnico Mariano Maniscalco – perché, pur a fronte di diverse problematiche su entrambi i fronti, la nostra profondità di organico riesce a fornirci maggiori sicurezze rispetto a loro». Per i campobassani ora, prima della sosta pasquale – che in realtà riserverà ai rossoblù le Final Four di Coppa Italia nel capoluogo di regione – ci sarà domenica, a Meta di Sorrento, la sfida sul campo del Meta di Sorrento.



«Contro cui – chiosa il trainer – commetteremmo il più grave errore possibile se tenessimo conto esclusivamente della classifica. Loro si stanno ben comportando, a livello di gioco, in questo girone di ritorno, motivo per cui dovremo essere ben ordinati in campo e giocare al meglio perché sarà l’occasione per poterci conquistare ulteriori certezze in prospettiva».