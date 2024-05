IV Memorial Andrea Matteucci/Nuoto, splendida prestazione della Hidro Sport a Livorno

Quello appena trascorso è stato un weekend emozionante e condito da ottime prestazioni per gli

atleti giallo-blu. La piscina Camalich del capoluogo toscano ha ospitato il Trofeo Città di Livorno, IV

Memorial Andrea Matteucci, che ha visto la partecipazione di oltre 900 atleti in rappresentanza di 43

società provenienti da tutta Italia. La squadra giallo-blu, allenata da Toni Oriente, Francesco Gatti,

Alessandro Di Soccio e Cristiano Hantjoglu, e spinta dal tifo e dall’affetto dei tifosi accorsi numerosi, ha

confermato il secondo posto dello scorso anno grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle varie categorie, a

testimonianza della dedizione e dell’impegno di tutti gli atleti a prescindere dall’età. Il bottino finale di 12

ori, 17 argenti e 9 bronzi, è stato arricchito dalle splendide prestazioni di Sara Colalillo, Michele Gasbarrino

ed Ester Spedalieri che hanno ottenuto il pass per i Campionati Italiani di categoria; Sara nei 50 dorso,

Michele nei 100 e 200 farfalla, ed Ester nei 100 e 200 rana.

In campo femminile spiccano i due ori di Giovanna Muccitto che regola tutte sia nei 50 (29’’26) che nei 100

farfalla (1’03’’6). Marta Ziccardi si aggiudica i 100 rana e si piazza al secondo posto nei 200 rana. Doppia

medaglia anche per Sara Colalillo che conquista l’argento nei 50 dorso in 30’’74, tempo che vale il pass per

gli Italiani, e il bronzo nei 100 dorso in 1’05’’. Maria Fiardi si aggiudica la gara dei 200 rana e ottiene tre

argenti, nei 100 e 200 stile libero, e nei 200 misti. Argento anche per Maria Ludovica Tremonte che nuota i

100 rana in 1’18’’35. Ester Spedalieri sul gradino più basso del podio nei 200 rana chiusi in 2’42’’47, tempo

che le permette di staccare il biglietto per i Campionati Italiani.



Tra i maschi weekend da protagonista per Michele Gasbarrino che conquista ben quattro medaglie: doppio

oro e pass per gli Italiani nei 100 (58’’73) e nei 200 farfalla (2’10’’88), argento nei 200 misti in 2’18’’08 e

bronzo nei 50 stile libero in 25’’09. Stesso numero di medaglie anche per Gabriele Ricci che mette tutti

dietro nei 100 (1’08’’68) e nei 200 dorso (2’30’’78), e nei 200 stile libero in 2’14’’65; nei 100 stile libero

arriva il bronzo grazie al tempo di 1’02’’10. Doppio oro e un bronzo per Daniele La Barbera che si aggiudica i

100 e i 200 rana, ed è di bronzo nei 200 misti. Francesco Fasciano conquista i 100 dorso in 1’08’’20 e i 200

farfalla in 2’31’’. Doppia medaglia d’argento per Giuseppe Spedalieri che chiude i 200 rana in 2’41’’2 e i 100

dorso in 1’08’’88. Due medaglie per Michele Di Toro ed Emanuele Zichella; Michele è d’argento nei 100 e di

bronzo nei 200 stile libero, mentre Emanuele è secondo nei 200 e terzo nei 100 dorso. Arrivano altri cinque

argenti grazie a Emanuele Palmieri nei 100 farfalla in 59’’15, Massimo Ferretti che chiude in 26’’8 i 50 stile

libero, Loris Zeoli nei 100 rana, Aleksandr Voronetskyy nei 200 farfalla e Marco Vitantonio nei 200 farfalla.

Christian Giamberardino è di bronzo nei 100 farfalla in 1’00’’84. Stessa medaglia per Lorenzo De Ritis nei

200 farfalla.

I primi otto tempi nelle gare dei 100 delle varie specialità disputate sabato 4 davano l’accesso alle finali

andate in scena nel pomeriggio di domenica.

Di seguito gli atleti qualificati alle finali nelle varie categorie:

100 farfalla: Muccitto Giovanna, Di Toro Michele, Voronetskyy Aleksandr, Iannetta Luciano, Fasciano

Francesco, Giamberardino Christian, Gasbarrino Michele, Palmieri Emanuele;



100 dorso: Baratta Silvia, Colalillo Sara, Muccitto Giovanna, Zichella Emanuele, Ricci Gabriele, Iannetta

Luciano, Muccitto Riccardo, Spedalieri Giuseppe, Fasciano Francesco, Oriente Chiara;



100 rana: Conte Ylenia, Ziccardi Marta, Zeoli Loris, La Barbera Daniele, Tremonte Maria Ludovica, Spedalieri

Ester, Spedalieri Giuseppe, Giamberardino Christian;



100 stile libero: Palmieri Giulia, Fiardi Maria, Di Toro Michele, Ricci Gabriele, Lomastro Alice, Ferretti

Massimo, Tedeschi Ermanno.

Di seguito gli altri atleti convocati. Bellucci Francesca, Iannone Maddalena, Muccino Isabella, Notardonato

Martina, Oriente Elena, Palladino Alice, Ricci Chiara, Sabella Sara, Khamchuk Vladislav Luigi, Mariano

Riccardo, Marra Francesco, Montazzoli Jacopo, Ziccardi Francesco.