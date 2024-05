Amministrative/Chiusa la lista di Noi Moderati in corsa al Consiglio comunale di Campobasso

Chiusa la lista di Noi Moderati in corsa al Consiglio comunale di Campobasso. Sono trentadue le candidature proposte dal Partito di Maurizio Lupi, in Molise guidato dal Consigliere regionale Fabio Cofelice.

“Uomini e donne che hanno scelto di mettere al servizio della città le proprie competenze e capacità umane e professionali”. Questo quanto dichiarato dal Coordinatore regionale per il Molise il Consigliere regionale Fabio Cofelice.

“Tutti i candidati con il loro apporto significativo frutto delle loro esperienze hanno dato un personale contributo per stilare una bozza di programma che sarà portata all’attenzione del Candidato sindaco della Coalizione di centro-destra Aldo De Benedittis. Siamo sicuri che seguendo i valori che da sempre ispirano la nostra forza politica e caratterizzano la nostra storia ma soprattutto, lavorando in ‘squadra’ saremo in grado di attuare quel cambio di passo necessario per il rilancio della città di Campobasso.

Partendo con il riportare la politica nelle strade, nelle piazze, tra la gente e mai più confinata all’interno delle stanze e dei palazzi. Mi corre l’obbligo – così conclude il Consigliere Cofelice – di ringraziare tutti quelli che in questi mesi si sono spesi e hanno impiegato il proprio tempo e le proprie energie per lavorare al progetto di rinascita della città di Campobasso”