Monteroduni si appresta a celebrare la 12^ edizione della Kermesse bandistica

Due giorni di bella musica

Nel paese si celebra la 12^ edizione della Grande Festa della Musica, in programma dall’11 al 12 maggio 2024. Istituita nel 2004, è una festa dedicata allo Storico Concerto Bandistico di Monteroduni, che vanta una tradizione secolare, essendo stato fondato nel 1857 dall’allora

Canonico Francesco Scioli, che ne fu il primo Maestro Direttore Concertatore.

Saranno due giorni di bella musica, sabato 11 maggio con lo Storico Premiato Gran Concerto Bandistico “Città di Conversano (BA)” G. Piantoni, sotto la direzione di Susanna Pescetti, Direttore d’Orchestra. Il programma : al Matinée Marcia Sinfonica e I Pescatori di Perle (G. Bizet), il concerto serale Marcia Sinfonica, Rivista d’Arte (AA.VV.), Turandot (G. Puccini), Tosca (G. Puccini), Aida II Atto (G. Verdi);



Domenica 12 maggio chiuderà la manifestazione lo Storico Concerto Bandistico “Città di Monteroduni (IS)”, sotto la direzione del Maestro Giovanni Capone. Programma: vasto repertorio di Marce Sinfoniche e alla fine il Canzoniere Napoletano (AA.VV) e l’Omaggio a Morricone, dedicato al grande Ennio Morricone, compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore, autore di celebri e indimenticabili colonne sonore per il cinema e la televisione.

Il programma per entrambe le giornate sarà il seguente: giro del paese (ore 9:00), matinée musicale in Piazza Municipio (ore

11:00), nel pomeriggio omaggio al Monumento ai Caduti (ore 18:15) e finale con il concerto in Piazza Municipio (ore 21:00). Nella giornata di sabato saranno presenti anche gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Monteroduni dell’Istituto “Giordano”.

Il Direttore Artistico della manifestazione, Pasquale Di Cristinzio, invita tutti a partecipare alla grande kermesse bandistico-musicale.

“Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che interverranno, rivolgiamo un grazie di cuore e un saluto affettuoso al pubblico accorso a sostegno dell’associazione stessa in questi 12 anni di intensa attività musicale e concertistica. Un ringraziamento al Comune di Monteroduni, sempre attento a questo genere di iniziative, e agli sponsor che quest’anno hanno permesso la riuscita della manifestazione: Herambiente (Pozzilli), Gestione Orizzonti (Monteroduni) Secretel (Isernia), Dolceamaro (Monteroduni), Campi Valerio (Monteroduni), Fonte del Benessere Resort Centro Mességué (Castelpetroso), Hotel Dora (Pozzilli), Bar Amarcord (Monteroduni).