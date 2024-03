Quarta edizione del Festival Itinerante Nazionale LibrOrchestra, appuntamento a Pietracatella e Sant’Elia

Pietracatella ospita una tappa del Festival Itinerante Nazionale LibrOrchestra. Appuntamento oggi lunedì 18 marzo ore 16.30 con l’atelier Garilli che porterà in scena “Tarabaralla e il tesoro del bruco Baronessa”. Domani martedì 19 marzo la replica toccherà a Sant’Elia a Piansi.

La quarta edizione del Festival Itinerante Nazionale LibrOrchestra, organizzato da Atelier Elisabetta Garilli in collaborazione con laFogliaeilVento APS, Associazione Risguardi e altre realtà culturali locali, fa tappa anche nel Fortore a Pietracatella, lunedì 18 marzo, e a seguire martedì 19 marzo a S. Elia a Piansi, ore 10.30.

Alle ore 16.30 presso la sala consiliare e la Biblioteca Comunale di Pietracatella verrà messo in scena lo spettacolo, gratuito, per grandi e piccini: Lettura musicata aperta alla cittadinanza “Tarabaralla, il tesoro del Bruco Baronessa” con il Garilli Sound Project.

L’iniziativa rientra anche nell’ambito del progetto “Pietracatella legge” finanziato dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura) nell’ambito del bando “Città che legge 2022” del Ministero della Cultura.

L’obiettivo principale del Festival LibrOrchestra è contrastare l’impoverimento culturale attraverso il coinvolgimento delle comunità educanti di otto aree territoriali italiane e il consolidamento di reti di collaborazione fra amministrazioni, scuole, biblioteche, librerie, teatri, enti e aziende con particolare sensibilità verso la divulgazione della lettura, della musica e dell’arte nei confronti dei giovani e delle famiglie.

“Per la nostra comunità ospitare LibroOrchestra rappresenta un risultato importante. – dichiara il sindaco Antonio Tomassone – Siamo entusiasti soprattutto perché è un evento che si svolge in linea ed in sinergia con “Pietracatella legge”. Abbiamo scelto di investire ed impegnaci nella promozione della lettura con vari progetti, continueremo ad investire sui giovani e nella cultura come un bene e una ricchezza di tutti”.

“Il filo conduttore di quest’anno è “Musica, arte e poesia per la pace e per i bambini”: i linguaggi espressivi e la musica intesi come unici strumenti possibili per attivare un processo che porti alla pace, oltre che alla corretta e completa formazione dell’individuo, a capire l’altro da noi, ad apprezzare nuove abilità, a costruire nuovi ruoli nella società come nelle classi scolastiche, ormai meravigliosamente multiculturali -tiene a specificare Elisabetta Garilli, direttrice artistica del Festival – Il tema del dibattito proposto alle associazioni, alle scuole, alle amministrazioni e agli enti è inoltre “Rieducarsi per educare”: tornare a noi e provare su noi stessi per arrivare ai bambini.”

Il sostegno al programma nazionale di LibrOrchestra è garantito da molteplici enti ed aziende ed è inoltre sostenuto e patrocinato dalle amministrazioni locali. Il main sponsor del Festival fin dalla prima edizione è BPER Banca.

Appuntamento successivo con replica dello spettacolo anche martedì 19 marzo alle ore 10,30, Scuola Sant’Elia a Pianisi (CB) sempre con Lettura musicata per le scuole “Tarabaralla, il tesoro del Bruco Baronessa” con il Garilli Sound Project.