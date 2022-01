Domenica 23 gennaio, riprende il campionato di serie C con i lupi impegnati in casa alle 17.30 contro la Juve Stabia.

La notizia più importante riguarda la capienza dello stadio che dopo i provvedimenti del Governo sarà di 3750 posti; lo stadio è omologato per 7500 posti.

I biglietti, saranno venduti presso Campobasso Store, tabaccheria Tizzano Antonio, Piazza Pepe e Agenzie Intralot in via XXV Aprile e via Carducci a Campobasso.

Arnaldo Angiolillo