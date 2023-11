Calcio, serie D/ Vastogirardi- Campobasso 1-1

Vastogirardi

Cerroni, Camara, Ceccuzzi, Visani, Zuccherato, Acunzo, Antongiovanni, Iacullo,

Caon, Salatino, Fontana. All Marmorini.

Campobasso

Esposito, Gonzalez, Bonacchi, Nonni, Rasi, Serra, Maldonado, Mengani, Lombari,

Abreu, Di Nardo. All Pergolizzi.

Arbitro. Acquafredda di Molfetta. Marcatori: al 69′ Abreu al 95′ Fontana rig.

La partita a porte chiuse si giocherà il 29 Novembre contro il Fano. La gara ‘comincia’ dal 26° minuto e al 30′ tiro di Abreu ma la palla termina fuori, al 40′ tiro di Iacullo ma Esposito blocca la sfera. Poi tiro di Mengani, ma Cerroni devia in angolo. Finisce cosi il primo tempo con il risultato fermo sullo 0-0.

Nel secondo tempo, al 55′ tiro di Rasi che colpisce la traversa, al 69′ angolo per i rossoblù e Abreu segna l’1-0 in favore della propria squadra. Al 76′ l’arbitro assegna il rigore agli ospiti per fallo di Ceccuzzi in area lo tira Di Nardo che calcia alto sopra la traversa.

Al 78′ Rasi, commette fallo su Ceccuzzi e il direttore di gara lo espelle; rossoblù che restano in 10 uomini. Al 95′ in pieno recupero , Gonzalez atterra Caon in area: è rigore lo batte Fontana che realizza 1-1. Finisce cosi la partita con i rossoblù che buttano 2 punti e domenica sono attesi a Riccione senza tre giocatori tra espulsioni e ammonizioni , occorre darsi una calmata.

Arnaldo Angiolillo