Calcio Serie D/ Recanatese – Campobasso 0-0

Recanatese Amadio, Togola, sbaffo, ferrante, raparo, ligluori, pezzotti, scognamiglio, donzelli, gomez, mancini.

All pagliari.

CampobassoRaccichini, fabriani, Vanzan, Ladu, menna, dalmazzi, bonta’, candellori, cogliati, tenkorang, vitali.all Cudini.

Arbitro Viapiana di Catanzaro.

Nel Campobasso, al posto dell’infortunato esposito gioca tenkorang, al 10 cogliati, tira ma la palla sfiora il palo, al 20, azione dei locali ma Raccichini blocca la sfera. Al 25 , ancora cogliati tira ma la palla finisce fuori, al 32 tiro di liguori ma la sfera termina alta, la gara e’ bella tutte e due le squadre giocano per vincere, al 40, colpo di testa di Donzelli con palla che termina fuori.

Finisce, cosi, il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo sullo 0-0.Nel secondo tempo, al 57 , tiro di sbaffo ma la sfera termina fuori, al 68 doppia sostituzione nei locali escono mancini e Gomez ed entrano senigagliesi e guercio.

Al 75 , negli ospiti, esce ladu ed entra Di Domenicantonio, al 80, brivido per i lupi , tiro di sbaffo e la palla finisce fuori di poco. finisce, cosi,la partita con i lupi che conquistano un punto prezioso, entusiasmo dei giocatorirossoblu alla notizia della sconfitta del Notaresco a Vasto per 2-0 , e’ la seconda sconfitta in quattro giorni per gli Abruzzesi che adesso hanno6 punti in meno del Campobasso ma intanto la fine del torneo si avvicina sempre

di piu’.

Arnaldo Angiolillo