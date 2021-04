Calcio -Serie D/ Campobasso – Castelnuovo 4-0

Campobass oRaccichini, fabriani, vanzan, ladu, menna, sbardella, bonta’ candellori, cogliati, esposito, vitali.

All Cudini.

Castelnuovo V. natale, morganti, terrenzio, casimirri, sanseverino, croce, foglia, d’egidio,emili, verdesi, faggioli.

All Di Fabio.

Arbitro Gauzolino di torino.

marcatori AL 21 foglia aut, 65 esposito, al 69 cogliati al 76 di domenicantonio rig.

Grande prestazione dei lupi che vincono con un secco 4-0 ma i goalpotevano essere di piu’ , la partita comincia con i lupi in attacco e al 10 tiro di esposito ma la palla termina fuori.Al 21, passa in vantaggio il Campobasso con un autorete di foglia che batte il

suo portiere e’ 1-0 per i lupi .

La partita, pero’ non riprende infattiun assistente dell’ arbitro si e’ infortunato dopo molti minuti passati a cercare inutilmente un sostituto la gara riprende regolarmente . Al 32 , menna di testa sfiora il raddoppio, la partita continua inspiegabilmente fino al 58 quando l’arbitro manda le due formazioni negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per i locali.

Nel

secondo tempo, attaccano ancora i lupi e al 65 esposito il migliore dei suoi segna il 2-0.Al 69 , ancora esposito che lancia cogliati che di testa realizza il terzo goal siamo sul 3-0. Al 70, esce esposito ed entra di domenicantonio e al 76 fallo su vitali in area e il direttore di gara assegna il calcio di rigore , lo batte di domenicantonio che segna il 4-0.

Finisce, cosi, la partita con i lupi che hanno giocato una grande gara restano primi in classifica ma ha vinto anche il notaresco l’unica nota stonata di questa giornata.

Ma giocando, cosi, i lupi non hanno avversari e la vittoria

del torneo si avvicina sempre di piu’

.Arnaldo Angiolillo