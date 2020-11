Calcio a cinque/ Tombesi Ortona-Circolo La Nebbia Cus Molise rinviata a data da destinarsi

Tombesi Ortona-Cln Cus Molise, gara in programma sabato 21 novembre e valida come sfida del sesto turno di andata del girone C di serie A2, è stata rinviata a data da destinarsi. Di seguito il comunicato della Divisione Calcio a 5.

“Con riferimento all’emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. Cln Cus Molise pervenuta il 16 novembre, relativamente alla positività accertata nel gruppo squadra, si dispone il rinvio della gara a data da destinarsi”.