Si volgerà anche a Termoli la XIX edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano “Che spettacolo di trekking”.

L’iniziativa in città è organizzata dall’Assessorato allo Sport, Cultura e Turismo del

Comune di Termoli in collaborazione con le associazioni Trekking Urbano, Valore,

Pro Loco Termoli, Lilt sezione di Campobasso, Turismol e La Voce della Tradizione.

L’appuntamento per tutti gli interessati è per lunedì mattina 31 ottobre alle ore 9,30 in

Piazza Vittorio Veneto.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Il percorso scelto rappresenta al meglio la città, andando a toccare i punti più vissuti e

quelli di maggiore interesse paesaggistico, storico, artistico e culturale.

Il trekking entra per la prima volta, in maniera attiva, nel cuore del Municipio. Il gruppo dei

camminatori attraverserà l’atrio dove è collocata la scultura “Il nodo”.

Città di mare, adagiata con il suo borgo nel Mare Adriatico, si aprirà agli occhi dei

partecipanti in veste artistica.

Il percorso continuerà cingendo le alte mura difensive che proteggevano l’antico borgo

dagli attacchi dal mare. Si giungerà nel borgo, dinanzi al Duomo e si proseguirà fino al

Castello. Quest’ultima parte sarà a cura della Proloco e dell’associazione Turismol.

La Proloco darà vita ad una rievocazione storica in costume mentre i referenti della

Turismol organizzeranno delle visite guidate all’interno di botteghe di artigiani del posto.

Informazioni sul percorso:

Tempo di percorrenza: 2’30” (visite guidate comprese)

Lunghezza: 3 Km (soste incluse)

Difficoltà: bassa, adatta a tutti

Punto d’incontro: Piazza Monumento ore 9.00

Orario di partenza: Piazza Monumento ore 9.30

Per informazioni: ASD IL VALORE [email protected] – pagina

Facebook @AsdilValore