Montenero/ “XV edizione di notte nel Borgo antico”, passeggiata all’insegna della sicurezza

Torna come da tradizione il 6 e il 7 agosto a partire dalle ore 20,30, l’appuntamento con la Notte nel Borgo Antico, la passeggiata notturna organizzata dalla Pro Loco Frentana e patrocinata dal Comune di Montenero di Bisaccia, che mira a riscoprire le tradizioni e a valorizzare il centro storico del paese attraverso un viaggio nella cultura, nell’arte, nell’artigianato, nella musica, nel folklore e nell’enogastronomia locale.

“Nonostante le numerose problematiche create quest’anno dal Coronavirus – afferma il presidente della Pro Loco Frentana, Cabiria Calgione – abbiamo ritenuto doveroso organizzare questo evento per regalare qualche ora di svago agli ospiti, all’interno dei vicoli del centro storico.



Purtroppo l’emergenza che stiamo vivendo ci ha costretti a rivedere il percorso, che quest’anno sarà un po’ ridotto, ma non per questo meno coinvolgente. Siamo certi che comprenderete la nostra scelta ed è per questo che vi aspettiamo, per trascorrere insieme qualche ora di leggera spensieratezza”.

“Siamo orgogliosi di poter presentare anche quest’anno la Notte nel Borgo Antico – dichiara il sindaco Nicola Travaglini – nonostante le difficoltà oggettive dovute all’emergenza sanitaria ancora in corso.



Ringrazio di cuore il presidente Cabiria Calgione, il direttivo e tutti i volontari della Pro Loco Frentana, per l’impegno profuso nell’organizzazione di questo evento e degli altri inseriti nel cartellone estivo montenerese.



È utile ricordare che l’evento si svolgerà in assoluta sicurezza, grazie ai controlli effettuati dai volontari della Pro Loco e ad un ingresso ‘diluito’ in piccoli gruppi, utile a garantire il distanziamento sociale richiesto dalle attuali regole anti-Covid.



Vi aspettiamo, quindi, per una bella passeggiata notturna tra i profumi della storia e delle tradizioni locali del nostro paese”.