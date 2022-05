All’UniMol Ti presento un Libro: “Kundera e Fellini. L’arte di non incontrarsi” di Stefano Godano

Mercoledì 11 maggio 2022, alle ore 16.00, nella Sala “E. Fermi”, della Biblioteca di Ateneo, in presenza e con possibilità di seguire l’incontro in streaming, si terrà la presentazione del libro di Stefano Godano Kundera e Fellini. L’arte di non incontrarsi, con le letture di Daniela Barbiani, nipote e assistente del regista e la prefazione di Vincenzo Mollica. La partecipazione è libera sulla piattaforma Teams.

Discuteranno con l’Autore il filosofo Giovanni Maddalena e lo storico dell’arte Lorenza Canova.



L’iniziativa, promossa dal Centro di ricerca interdisciplinare su Governance e Public Policies di UniMol e dalla Biblioteca di Ateneo, rientra nell’ambito del ciclo di incontri che si prefiggono di analizzare le tematiche trattate in libri di grande attualità e di stimolare il confronto di idee, coinvolgendo, oltre agli autori, anche esperti e studiosi, studenti, dottorandi, professionisti e un pubblico ampio, con l’obiettivo di fornire a tutti una preziosa occasione di approfondimento e di aggiornamento.

La presentazione del volume alla Casa del Cinema a Roma, ha avuto ampia ribalta nazionale.