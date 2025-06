“Guadagnare salute con la Lilt”: le scuole molisane protagoniste a livello nazionale

Ancora una volta le scuole del Molise si distinguono per impegno e qualità nei progetti di

educazione alla salute promossi dalla LILT. Nell’ambito del concorso nazionale “Scuole Libere

dal Fumo”, inserito nel più ampio programma “Guadagnare Salute con la LILT”, due istituti

scolastici della provincia di Campobasso sono stati premiati per i loro elaborati, frutto di un intenso

lavoro educativo portato avanti con il supporto degli operatori della LILT di Campobasso.

In particolare:

 2° Premio all’Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata con il lavoro “I M Montefalcone nel

Sannio – MEZZANOTTE”, realizzato dagli studenti della classe 1M sotto la guida della

docente Giovanna Mezzanotte.

 3° Premio con Menzione di Merito all’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli per il

progetto “Immagine – Slogan Brigida 6”, elaborato dagli studenti della classe 2B: Carola

Casolino, Giulia Metta, Emma De Felice, Noemi Vigilante, Grazia Traglia ed Emma

Ientilucci, coordinati dal professor Rino Greco.



I due istituti sono stati premiati con riconoscimenti economici destinati all’acquisto di materiali

didattici o libri, e hanno ricevuto anche la Certificazione ufficiale “Guadagnare Salute con la

LILT” rilasciata dalla sede centrale dell’associazione.



Questi risultati testimoniano l’efficacia del lavoro di rete tra scuola e associazioni sul territorio, con

l’obiettivo comune di promuovere stili di vita sani e consapevoli tra le giovani generazioni.