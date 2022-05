Coronavirus, tre nuovi ricoveri al Cradarelli e contagio al 30%

Giornata di tregua sul fronte dei decessi, ma schizza il contagio da coronavirus nelle 24 ore.

Il bollettino Asrem dice infatti che non si registrano nuovi decessi. Sono tre invece i nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso, Isernia e Colletorto e i ricoverati totali salgono a 26, di cui 14 in Malattie Infettive, 10 nel reparto “Anziano Fragile” e 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 392 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1279 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 30,6%. I guariti di giornata sono 502.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 70, Guglionesi 13, Isernia 39, S.Martino in Pensilis 14, Termoli 29, Trivento 11, Ururi 34.