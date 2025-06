Negrita, parte da Isernia il nuovo tour, data zero il 7 novembre all’Auditorium

Il prossimo 7 novembre i NEGRITA torneranno in formazione

completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “CANZONI PER ANNI

SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025”. Una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani

dell’ultimo disco “CANZONI PER ANNI SPIETATI”, concept album uscito lo scorso marzo (a

sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio) che contiene i singoli “Non Esistono

Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”, oltre

alle canzoni che hanno segnato la storia della rock band italiana, brani che hanno superato

indenni la prova del tempo rimanendo anche dopo 30 anni sempre attuali. La band ha

scelto il Molise per il debutto: la data zero del tour si terrà all’Auditorium di Isernia il 7

novembre.

Dopo il successo delle date primaverili nei club (che hanno registrato diversi sold out

ottenendo ottime critiche che sottolineavano la potenza della band dal vivo) e la parentesi

estiva in acustico, questi nuovi appuntamenti live daranno l’occasione ai NEGRITA di

cimentarsi in un set nuovo e in una nuova scaletta.

Sul palco insieme ai NEGRITA (Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac”

Petricich) ci saranno Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle

tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria.

I biglietti da oggi disponibili in presale esclusiva su Vivaticket. La vendita generale su

Ticketone e circuiti autorizzati invece si aprirà alle ore 12 di venerdì 27 giugno.

Il percorso dei Negrita è iniziato il 10 marzo 1994 con l’uscita del loro album di debutto

“NEGRITA”. Da allora la band ha continuato a sorprendere e innovare con 9 album in

studio, 3 live album e una serie di hit diventate icone per le generazioni italiane. Brani come

“Cambio”, “Ehi Negrita”, “Mama Mae”, “Rotolando verso sud”, “Gioia Infinita”, “Ho

Imparato a Sognare”, “Magnolia”, “A modo mio” e “In Ogni Atomo” testimoniano la loro

prolifica e influente carriera.

A questi brani si aggiungono quelli contenuti nell’ultimo album tra cui il primo estratto

“Non Esistono Innocenti Amico Mio” e il successivo “Noi Siamo gli Altri”, un punto fermo

su chi sono e cosa vogliono dire i Negrita, un manifesto che rappresenta il cuore del

concept album, un’ode alla resistenza e alla ricerca dell’autenticità.