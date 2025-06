Il bello tra le crepe: Simonetta Tassinari incontra il pubblico di Ti racconto un libro

Ciò che si rompe, ciò che vacilla, ciò che delude viene troppo spesso abbandonato. In un

tempo dominato dalla logica dell’“usa e getta”, anche relazioni, sogni e percorsi

personali sembrano avere valore solo finché funzionano alla perfezione. Ma è davvero

questa la strada per costruire una vita autentica e duratura?

Con il suo Il bello tra le crepe, Simonetta Tassinari filosofa e divulgatrice tra le più

seguite e apprezzate in Italia è il prossimo ospite di Ti racconto un libro 2025 – il

laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal

Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e

organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della

Camera di Commercio del Molise.

Il bello tra le crepe è un vero e proprio elogio della fragilità strutturato in un dialogo

che parte dalle idee di Popper e si intreccia con esperienze di vita quotidiana. Un invito

a guardare le imperfezioni con occhi nuovi, a riscoprire la forza della riparazione contro

la fretta della sostituzione. Un’occasione preziosa per riscoprire il valore della cura,

della resilienza e della bellezza nascosta nelle imperfezioni.

Simonetta Tassinari ha insegnato filosofia nei licei e all’Università del Molise, è

counselor filosofico, relatrice in convegni e caffè filosofici in Italia e all’estero, ed è

autrice di saggi e romanzi amati per la capacità di rendere la filosofia accessibile e

coinvolgente. Il suo stile chiaro e brillante ha conquistato lettori di tutte le età, da Il

filosofo che c’è in te a Il libro rosa della filosofia (2024), passando per il romanzo Donna

Fortuna e i suoi amori, candidato al Premio Strega 2023. Un appuntamento imperdibile

per chi cerca nella filosofia strumenti concreti per abitare meglio la complessità del

presente.

L’incontro è in programma lunedì 30 giugno alle ore 18.30 nel Circolo Sannitico di

Campobasso. Con lei dialogherà Ester Tanasso.

Gli appuntamenti di Ti racconto un libro 2025 riprenderanno nel mese di settembre con

tanti ospiti di grande prestigio e con un ricco programma destinato a bambini e ragazzi.