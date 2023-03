Tre studenti dell’Alfano vanno in finale ai Giochi Matematici del Mediterraneo

Venerdì 10 marzo alle 15.00 a Campobasso presso il Liceo M. Pagano a Campobasso si è svolta la finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo.

L’I.I.S.S. Alfano da Termoli ha partecipato per la categoria S4 (classi prime), per la categoria S5 (classi seconde) e per la categoria S6 (classi terze).

Sono risultati primi classificati: per la categoria S4: Emanuele Fantetti (1A Liceo Scientifico); per la categoria S5: Giuseppe Lucio Casolino (2A Liceo Scientifico); per la categoria S6: Giuseppe Altobelli (3D Liceo Scientifico).

Nelle prime posizioni delle rispettive classifiche per punteggio si sono distinti, tra gli alunni delle classi prime, Sophie Pia Buonanno, Claudio Canulli, Ludovica Mirco, Francesco De Lisio, Gaia Orlando; tra gli alunni delle classi seconde Aleida Casolino, Paolo Silvestri, Leo Grassi; tra quelli delle classi terze Pasquale Del Pinto, Luca Di Stefano, Chiara Colabella, Silvia Del Ciotto, Luigi Francesco Pugliese.I Giochi Matematici del Mediterraneo sono promossi da A.I.P.M., Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido» e si sviluppano in quattro fasi: i ragazzi dell’Alfano si sono qualificati nella gara d’Istituto per la finale d’Istituto e l’hanno superata (svoltesi entrambe a scuola), guadagnandosi il diritto di disputare la Finale di Area insieme ad altri studenti della nostra regione. La vittoria di Campobasso li ha qualificati per la finale nazionale che si svolgerà a Palermo domenica 14 maggio dalle ore 9.00 alle ore 17.30 presso la Cittadella Universitaria. «Grande la soddisfazione dell’intera comunità scolastica per il risultato conseguito dai ragazzi», conclude la Dirigente Concetta Rita Niro, «e grande merito ai nostri docenti di Matematica». Per ulteriori informazioni e per seguire la fase finale dei Giochi: Accademiamatematica.it