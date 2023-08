Un altro decesso in mattinata sulla spiaggia, lungo il litorale Nord di Termoli. Un 70enne, pare abbia perso la vita a seguito di un malore. Non sono serviti i tentativi di soccorso e rianimazione , l’uomo non ce l’ha fatta. Sul posto anche l’ambulanza del 118. L’uomo era originario di San severo e residente a Termoli.

E’ stato avvisato anche il magistrato di turno.