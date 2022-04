Termoli/ Punto nascita ancora a rischio chiusura: il tavolo tecnico fermo sulle sue posizioni

Resta a rischio di chiusura il l Punto nascite di Termoli, : nella riunione di ieri la valutazione sarebbe stata ribadita dal tavolo tecnico chiamato alla periodica verifica dei conti della sanità molisana. Il reparto dedicato a neo mamme e neonati al San Timoteo, come hanno ribadito i tecnici romani a Donato Toma, registra ancora l’assenza del requisito di 500 parti l’anno necessario per la sopravvivenza, come previsto dal decreto Lorenzin.

Ora, come ha affermato il governatore Donato Toma “va fatto con un programma di dismissione che consenta di dare alternative alle partorienti del Basso Molise. E questo è un programma che Asrem deve proporre alla struttura commissariale” T