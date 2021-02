Termoli/Certificati anagrafici: è possibile richiederli on-line

Da cinque anni il Comune di Termoli ha istituito per i residenti un servizio on-line per poter richiedere i certificati anagrafici. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo a causa del diffondersi del Covid-19, l’amministrazione comunale invita la cittadinanza ad utilizzare tali servizi al fine di non doversi recare in Comune per richiedere i documenti ed abbreviare così i tempi di attesa.



Si rincorda infatti che l’Ufficio Anagrafe, a causa dell’emergenza, al momento riceve solamente previo appuntamento.

Per i servizi on-line, invece, sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.termoli.cb.it, è possibile registrarsi al seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR001.sto?DB_NAME=n1039084 e poi raggiungere i servizi desiderati.



A quel punto si possono compilare i vari moduli a disposizione, in seguito i documenti richiesti saranno inviati agli interessati tramite posta certificata con firma digitale e timbro del Comune.



Si ricorda che le carte d’identità scadute nel 2020 si possono utilizzare fino al 30 ottobre 2021. Si chiede quindi all’utenza di recarsi in Municipio in questo periodo solamente per le emergenze e, nell’eventualità, di contattare prima gli uffici preposti ai seguenti numeri telefonici:

Carte d’Identità: 0875.712259 / 0875.712385

Cambi di residenza: 0875.712255

Stato Civile: 0875.712218 / 0875.712219 / 331.6568024