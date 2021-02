Termoli: sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole prorogata al 6 marzo

Il sindaco Roberti emana nuova Ordinanza, data l’emergenza Covid e la zona rossa del basso Molise, la zona Arancione della Regione, riguardante le scuole:

-la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado di Termoli, disposta con le precedenti Ordinanze n. 34 del 30/01/2021 e n. 50 del 09/02/2021, è prorogata fino al 06.03.2021 incluso;

-nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza potrà essere attivata, a cura delle istituzioni scolastiche, la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale;

-ai dirigenti scolastici è demandata l’organizzazione del personale docente e non docente per ottimizzare al meglio la didattica nel rispetto delle misure di contenimento dei contagi