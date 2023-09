Spiaggia Abile/Incontro a Montenero con l’Assessore Cefaratti

Il sindaco Simona Contucci e gli assessori comunali Spinozzi, Dragani e Del Borrello, insieme con il presidente del Consiglio Comunale Cabiria Calgione e il consigliere Antonio Potalivo, hanno accolto in sala Giunta l’assessore regionale alle Politiche Sociali Gianluca Cefaratti, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola, il sindaco reggente del Comune di Petacciato Antonio Di Pardo, e i tecnici della Regione Molise e dei Comuni di Montenero di Bisaccia, Termoli e Petacciato, per un incontro tecnico-operativo relativo al progetto Spiaggia Abile. Assenti in questa occasione solo i rappresentanti del Comune di Campomarino, per impegni concomitanti e improrogabili.

Si ricorderà che il suddetto progetto, approvato dall’Ufficio Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come proposto dal Comune di Montenero di Bisaccia (capofila), per il tramite della Regione Molise, in partnership con i Comuni di Petacciato, Termoli, Campomarino e l’Assoccazione A.Fa.S.E.V. di Isernia, per € 1.200.000 (Fondi Ufficio Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e € 120.000 (Fondi della Regione Molise), ha il fine di potenziare e sviluppare il turismo accessibile sulla costa molisana, guardando con occhi diversi al mondo delle disabilità, diffondendo la cultura dell’inclusione e uscendo dalla logica della “separazione”, rendendo fruibile e accessibile la fascia costiera nella sua interezza, armonizzando e incrementando le strutture e i servizi esistenti.

La riunione è servita prima di tutto per mettere a conoscenza il neo assessore regionale Cefaratti sullo stato dell’arte del progetto, ma anche che per parlare delle attività già poste in essere e di quelle in fase di realizzazione, in vista della fase conclusiva e di esecuzione prevista per l’estate 2024.

“Siamo a buon punto – il commento del sindaco Simona Contucci – e siamo davvero impazienti di vedere finalmente la realizzazione definitiva di Spiaggia Abile, un progetto di civiltà a cui tutti noi teniamo davvero tanto”.