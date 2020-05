Sit in di protesta del SOA e dell’Assemblea permanente ex lavoratori in lotta

Conferenza stampa sit in di protesta del SOA Sindacato Operai Autorganizzati e dell’Assemblea permanente ex lavoratori in lotta, a Campobasso davanti la sede di giunta regionale via Genova mercoledi’ 27 Maggio 2020 ore 10,00.

La protesta torna in auge , la regione Molise continua a scaricare le sue responsabilita’ verso i tanti lavoratori e disoccupati del territorio molisano abbandonati e presi in giro , in particolare chiediamo rispetto per la mancata cassaintegrazione e della mobilita’ in deroga per gli ex lavoratori ittierre , per la scarsa tutela sulle norme di sicurezza anti covid per gli operai pendolari ecc..

Rispetteremo le norme ministeriali ma non rinunceremo a recriminare con la lotta i nostri diritti ,inoltre illustreremo nei dettagli le suddette problematiche e le azioni messe in atto.

Per il SOA Sindacato Operai Autorganizzati Andrea Di Paolo

Per Assemblea permanente ex lavoratori in lotta Emilio Izzo