Scuole chiuse in tutta Italia a partire da domani e fino a metà marzo

E’ufficiale. Il Governo ha disposto la chiusura di tutte le scuole d’Italia e di tutte gli atenei sino a metà marzo. La misura parte da domani. Ma ci sono ancora zone d’ombra. Conte incontrerà nel pomeriggio i governatori anche perchè formalmente la chiusura delle scuole è un provvedimento di competenza delle Regioni. Inoltre sembra che ci siano contrasti, specie sulla durata della misura, all’interno del governo e quindi, come sempre in Italia, l’annuncio ufficiale non è sempre così ufficiale. Vi terremo aggiornati.