Rubrica Economia e Finanziaria/ Aforismi finanziari! Buon Natale!

Natale è alle porte, un articolo leggero e di facile lettura, da farsi in fila alle casse del supermercato piuttosto che in attesa dal parrucchiere. Ho scelto per voi 5 aforismi finanziari che bisogna assolutamente conoscere.

Regola n.1 : mai perdere denaro! Regola n.2 : mai dimenticare la regola n.1 (W. Buffett) Il consiglio del re degli investitori!

Il denaro non è la cosa più importante al mondo! L’amore lo è! Infatti io amo il denaro! (J. Mason) Non sempre purtroppo è un amore ricambiato.

Se desideri conoscere il valore del denaro, prova a prenderne un pò in prestito. ( B. Franklin) L’intero sistema economico finanziario del mondo è basato sul concetto di interesse.

Negli investimenti ciò che è comodo è raramente profittevole. (R. Arnott) Un pò come dire ” chi non risica…”

Le crisi finanziarie sono come i fuochi di artificio! Illuminano il cielo solo dopo che sono scoppiate. (J. Buchan) Lo sanno bene tutti gli investitori che hanno bruciato i loro risparmi nelle numerose crisiverificatesi negli ultimi anni!

Vi auguro una vigilia di Natale ricca di indimenticabili momenti di felicità, risate e buon umore!

