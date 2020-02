Provincia di Padova/ Primo decesso per coronavirus in Italia

La notizia che nessuno avrebbe mai voluto dare. Arriva, anche in Italia il primo morto per il coronavirus; è un 78enne deceduto all’ospedale di Padova, dove era ricoverato insieme con un’altra persona positiva al virus. Ex titolare di una piccola impresa edile, aveva tre figli. L’uomo, ricoverato già da una decina di giorni per precedenti patologie, è spirato all’ospedale di Schiavonia (Padova).

Gli italiani al momento positivi al virus sono 16 in Lombardia e uno in Veneto.

Ma non è finita: sono centinaia le persone che hanno avuto contatti diretti con loro e sono in attesa di conoscere i risultati dei test e più di 50mila cittadini in provincia di Lodi sono, di fatto, in quarantena a casa loro.

A Piacenza, infine – dove la prefettura ha deciso lo stop alle partite di basket, di calcio e degli altri eventi sportivi previsti nel fine settimana – è risultata negativa una persona, sintomatica, che era stata ricoverata ieri in ospedale.