Sanità/ La salute, un bene prezioso

La Salute è un bene prezioso.

E’ il Bene più prezioso per il singolo e per la collettività. L’Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente un’assenza di malattia o di infermità”. In questa definizione, ampia e complessa, trova spazio un nuovo modo di intendere la “salute” come benessere di un individuo o di una collettività indipendentemente dall’intervento sanitario.

Nell’articolo 32, la Nostra Costituzione tutela la Salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; l’unico diritto al quale I Padri Costituenti hanno riservato l’appellativo di “fondamentale” . Se da un lato la “Salute” rappresenta una priorità per il Governo, dall’altra avere un’Assistenza Sanitaria di qualità risulta necessario per garantire ad ogni individuo della comunità uno standard di vita adeguato. Tutti nel corso della nostra esistenza ci troviamo ad aver bisogno di cure mediche ma non tutti abbiamo la fortuna di incontrare Medici in grado di fare la differenza con la loro dedizione, competenza e umanità. L’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso vanta, tra gli altri, due Medici di assoluto spessore: il Dottor. Vincenzo Cuzzone, Dirigente Medico di I Livello – Disciplina Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore e la Dottoressa Amelia Paglia, Specialista in Ginecologia ed Ostetricia.

Presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso, proprio sotto l’occhio attento del Dottor Cuzzone, che ha seguito e guidato l’equipe, è stato svolto un significativo intervento di espianto di organi, un’operazione fondamentale sia dal punto di vista medico che umano. Un intervento come quello effettuato dal Dottor Cuzzone, responsabile del blocco operatorio, permette a molte persone di migliorare le proprie qualità della vita. Una procedura che non veniva eseguita da oltre dieci anni ma che dimostra la grande bravura e Professionalità dei Medici di cui l’ospedale di Campobasso dispone.

L’Istituto Sant’Antonio di Padova, da sempre attento e vicino ai temi che riguardano la salute e la prevenzione intende ringraziare la Dottoressa Amelia Paglia e il Dottor. Vincenzo Cuzzone per la disponibilità e la vicinanza dimostrata all’ Istituto sito in Via Duca Degli Abruzzi 8F. Due encomiabili professionisti ai quali i nostri piccoli alunni potranno ispirarsi, apprendendo da loro lo spirito di sacrificio, la passione, la gentilezza verso i propri pazienti e l’amore per il proprio lavoro. L’Abnegazione, le conoscenze mediche e scientifiche, l’umiltà, la chiarezza, la disponibilità e l’empatia, hanno contraddistinto negli anni il Dottor Cuzzone e la Dottoressa Paglia, due eccellenze nel panorama sanitario Molisano. L’avvocato e Direttrice del Comprensivo Sant’ Antonio di Padova, Erika Cieri, desidera rivolgere un particolare e sentito ringraziamento alla Dottoressa Paglia e al Dottor Cuzzone per la loro presenza ed il sostegno dimostrato nel tempo.