I dolci di Valeria/ La Pastiera

*di Valeria Pace



INGREDIENTI

PER LA PASTA FROLLA:

700g di farina

250g di burro

280 g di zucchero

4 uova intere

Scorza di arancia e limone

PER IL RIPIENO

500g grano cotto

800g latte

700 g ricotta

600g zucchero

6 uova

4 tuorli

Una fialetta di aroma di fiori di arancio

Un pizzico di cannella

Scorza d’arancia e limone

PROCEDIMENTO

Per prima cosa impastiamo la frolla

Misceliamo il burro con lo zucchero

Poi aggiungiamo le uova, la scorza grattugiata di un arancia e un limone

Ed infine la farina

Formiamo un panetto e mettiamo a riposare in frigo per almeno un’ ora

A parte prepariamo il ripieno

Cuociamo il grano nel latte per 20/30 minuti con la scorza di un’ arancia e un limone

Facciamo raffreddare il composto

A parte setacciamo la ricotta e misceliamo con lo zucchero

Aggiungiamo le uova, i tuorli, il grano ormai freddo e gli aromi

Foderiamo uno stampo (o più stampi) con la pasta frolla

Versiamo all ‘ interno il composto di uova e grano

Completiamo con le tipiche strisce di una crostata

E inforniamo a 160 ° per 90 minuti o comunque finché la pastiera ci sembrerà cotta e ben dorata.

