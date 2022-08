Progetti di valorizzazione e Aperture straordinarie e speciali dei luoghi della cultura statali in Molise, 13-14-15 agosto

Quest’anno, nel weekend di Ferragosto il ricco patrimonio di musei, monumenti, palazzi, ville, castelli, parchi, aree e siti archeologici saranno aperti ai visitatori anche oltre i consueti orari.

Come ogni anno il Ministero della Cultura finanzia un Piano di valorizzazione per musei, aree archeologiche, castelli e parchi, al fine di implementare l’offerta culturale e la fruizione nei luoghi della cultura a gestione statale.

La Direzione Regionale Musei Molise e il Parco Archeologico di Sepino hanno predisposto, nei rispettivi luoghi di competenza, per sabato 13 agosto un ampliamento dell’orario di visita, e per lunedì 15 agosto un’aperturaspeciale (di norma lunedì è giorno di chiusura).

Molti dei luoghi d’arte coinvolti, inoltre, animeranno il programma con suggestivi percorsi guidati.

Sarà un’opportunità privilegiata per trascorrere un Ferragosto davvero speciale.

Di seguito l’elenco dettagliato dei luoghi della cultura con relativi orari di apertura ed attività:

Provincia di Campobasso

Castello di Capua Gambatesa (CB)

13 agosto 2022 apertura ore 10:15 chiusura ore 15:30

14 agosto 2022 apertura ore 10:15 chiusura ore 15:30

15 agosto 2022 apertura ore 10:15 chiusura ore 15:30 (Apertura speciale)

Museo della città e del territorio ed Area archeologica di Altilia-Saepinum Sepino (CB)

13 agosto 2022 apertura ore 9:00 chiusura ore 21:00 (apertura serale prolungata) – Dalle 18:30 alle 20:30 Visita

guidata a cura di Memo Cantieri Culturali

14 agosto 2022 apertura ore 9:00 chiusura ore 18:00

15 agosto 2022 apertura ore 9:00 chiusura ore 18:00 (Apertura speciale)

Museo Sannitico Campobasso

13 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 22:00 (apertura serale prolungata) – Dalle 19:30 alle 21:00 Visita

guidata a cura di Memo Cantieri Culturali

14 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 19:00

15 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 19:00 (Apertura speciale)

Museo Palazzo Pistilli Campobasso

13 agosto 2022 apertura ore 9:15 chiusura ore 13:00 (apertura straordinaria)

14 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 13:30

15 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 13:30 (Apertura speciale)

Castello Angioino Civitacampomarano (CB)

13 agosto 2022 apertura ore 16:00 chiusura ore 19:00 (apertura straordinaria) – Dalle 16:00 alle 19:00 Visita

guidata a cura di Memo Cantieri Culturali

14 agosto 2022 la mattina apertura ore 10:00 chiusura ore 13:00 il pomeriggio apertura ore 17:00 chiusura ore

20:00

15 agosto 2022 la mattina apertura ore 10:00 chiusura ore 13:00 il pomeriggio apertura ore 17:00 chiusura ore

20:00 (Apertura speciale)

Provincia di Isernia

Museo Nazionale del Paleolitico Isernia (IS)

13 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 22:00 (apertura serale prolungata) – Dalle 19:00 alle 22:00 Visita

guidata a cura di Memo Cantieri Culturali

14 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 19:00

15 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 19:00 (Apertura speciale)

Museo archeologico di Santa Maria delle Monache Isernia (IS)

13 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 13:30 e dalle 19:00 alle 22:00 (apertura serale prolungata)

14 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 13:45

15 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 13:45 (Apertura speciale)

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Castel San vincenzo (IS)

13 agosto 2022 apertura ore 9:30 chiusura ore 13:30 (apertura straordinaria) – Dalle 10:00 alle 13:00 Visita

guidata a cura di Memo Cantieri Culturali

14 agosto 2022 apertura ore 10:00 chiusura ore 16:00

15 agosto 2022 apertura ore 10:00 chiusura ore 16:00 (Apertura speciale)

Museo Nazionale di Castello Pandone Venafro (IS)

13 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 22:00 (apertura serale prolungata) – Dalle 19:00 alle 22:00 Visita

guidata a cura di Memo Cantieri Culturali

14 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 19:00

15 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 19:00 (Apertura speciale)

Museo Archeologico Venafro (IS)

13 agosto 2022 apertura ore 9:30 chiusura ore 13:30 (apertura straordinaria) – Dalle 10:00 alle 13:00 Visita

guidata a cura di Memo Cantieri Culturali

14 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 13:45

15 agosto 2022 apertura ore 8:15 chiusura ore 13:45 (Apertura speciale)

Santuario Italico Pietrabbondante (IS)

13 agosto 2022 apertura ore 9:15 chiusura ore 20:00 (apertura serale prolungata) – Dalle 18:00 alle 19:30 Visita

guidata a cura di Memo Cantieri Culturali

14 agosto 2022 apertura ore 10:15 chiusura ore 17:15

15 agosto 2022 apertura ore 10:15 chiusura ore 17:15 (Apertura speciale)

Si ricorda che le biglietterie dei musei e delle aree archeologiche chiudono trenta minuti prima dell’orario di chiusura e che in tutti i siti la bigliettazione avverrà in modalità ordinaria.

Per rimanere aggiornati sugli orari e sulle modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della cultura si possono consultare i siti istituzionali:

http://www.cultura.gov.it – https://www.musei.molise.beniculturali.it

O seguirci sui canali social ufficiali: Facebook – Twitter – Istagram – Youtube con l’hashtag : @museimolise