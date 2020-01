Presepi, mostre, concerti: gli ultimi appuntamenti natalizi in Molise

Ci avviciniamo alla fine degli appuntamenti natalizi, con l’Epifania infatti avranno termine.

Gennaio 2020

Domenica 05 Gennaio

-Santa Croce di Magliano (CB): Il Rito della Pasquetta. Il canto della Pasquetta s’intona la sera del 5 gennaio. Annuncia l’arrivo dei Re Magi e porta in piazza migliaia di persone in un coro di devozione, Sono presenti tutti i tipi di strumenti musicali, da quelli tradizionali a quelli, soprattutto percussioni, costruiti a mano per l’occasione. Dalle ore 17.00 in poi



-Montenero di Bisaccia (CB): XXXVI edizione del Presepe Vivente . Splendido lo scenario naturale nelle grotte arenarie tra corsi d’acqua, cascate, laghi artificiali e tanti animali per la gioia dei più piccoli. Dalle 17.00 alle 20.00.

-Cerro al Volturno (IS): la rappresentazione teatrale di Eduardo De Filippo “Sogno di una notte di mezza sbornia”, ore 19.30

Lunedì 06 Gennaio

-Montenero di Bisaccia (CB): XXXVI edizione del Presepe Vivente . Splendido lo scenario naturale nelle grotte arenarie tra corsi d’acqua, cascate, laghi artificiali e tanti animali per la gioia dei più piccoli. Corteo dei Re Magi dalle 15.30 con partenza da piazza della libertà e inizio rappresentazione dalle 17.00 alle 20.00.

-Larino (CB): Presepe Vivente all’interno del centro storico.Una meticolosa ricostruzione, degli ambienti, degli usi e costumi dell’epoca, associata a degustazioni enogastronomiche. Dalle 18 alle 21.

-Campomarino (CB): XVI edizione della mostra de ‘i presepi del borgo’. Per le viuzze del paese vecchio di Campomarino dalle ore 17.00 alle 20.00

-Cerro al Volturno (IS): Il “Lenny Show” ore 17.30

Articolo in continuo aggiornamento. Per segnalare eventi inviare mail a [email protected]