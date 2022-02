Premio Mia Martini 2022, partecipazione aperta agli artisti molisani

Quest’anno la Regione Molise, grazie al coinvolgimento dell’antenna regionale VILLAGGIO delle ARTI Larino, potrà presentare artisti al premio nazionale dedicato a Mia Martini. La finalissima 2022 avrà luogo tra giugno e settembre a BAGNARA CALABRA, città natale della grande artista.



Il concorso è aperto a cantautori e band, e sarà diviso in due categorie:

• 4 – 12 anni – Cantanti “Una Voce per Mimì”

• 13 – 45 anni – Cantanti o Band “Nuove proposte”



Per potersi candidare, bisogna partecipare alle “audizioni live” che si svolgeranno sabato 19 marzo, dalle ore 10:00 presso la Scuola di musica VILLAGGIO delle ARTI con sede in Via Gramsci 78 a Larino.



L’iscrizione è gratuita, occorre inviare una mail a [email protected] o telefonare al 328.7971295 e comunicare i dati anagrafici del candidato, la categoria per cui intende partecipare e il titolo del brano che si vorrà presentare.

Per questa fase, per entrambe le categorie, i candidati possono presentare sia un brano cover, che un brano di propria composizione mai pubblicato, ed esibirsi con voce dal vivo, accompagnati da un supporto digitale registrato, da consegnare su pennetta USB il giorno stesso dell’audizione, o accompagnati da uno strumento (ammessi solo chitarra o pianoforte).

In bocca a lupo a tutti i partecipanti da parte del referente Audizione nazionale FLAVIANO GRILLO, e presidente di giuria. Una ripartenza dopo questi anni di stand-by per l’arte la cultura, causati dalla pandemia da Covid 19 e non solo, un’idea per ricominciare, insieme per questo Molise che tutti dicono che ..non Esiste..

Grazie ancora VILLAGGIO delle ARTI Larino