Viabilità/ Superstrada a quattro corsie, in arrivo 100 milioni di euro

Buone notizie, in prospettiva, per la viabilità in Molise. Via libera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per il finanziamento da 100 milioni per il Molise per la superstrada a 4 corsie che dovrebbe collegare Termoli a San Vittore.

Sono sostanzialmente spese legate alla fase progettuale e ancora non si è al livello della cantierabilità.

Rientrano in una quota del finanziamento che, per tutte le regioni d’Italia è di circa 6,3 miliardi di cui oltre 4,7 miliardi a titolo di l’anticipazione del Fondo Sviluppo e Coesione (periodo 2021-2027). Le risorse, per l’80% sono assegnate a regioni del Mezzogiorno.