Polonia/ Vittima di un pedofilo, ragazzo si suicida

Storia terribile con una giovane viittima

Gli abusi sessuali su un ragazzo di 15 anni, figlio di una deputata dell’opposizione, erano stati resi noti. E per la disperazione il giovane si è suicidato, facendo esplodere una bufera politica nel Paese.

Accade in Polonia, dove il partito PiS al governo è finito nell’occhio del ciclone dopo la morte per suicidio del ragazzino, dopo che la pubblicazione della notizia su una radio statale aveva portato alla sua identificazione come vittima di un pedofilo, poi condannato.