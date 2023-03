Nuova, importante opportunità dal festival Jamme Bbelle: il corso di Interpretazione teatrale con Corrado Taranto 

Non solo spettacoli, non solo commedie. Il festival Jamme Bbelle prevede anche diversi seminari e laboratori aperti a tutti e il prossimo appuntamento è in programma nel fine settimana a Guardialfiera.

Si terrà infatti presso la Sala Conedera il corso di Interpretazione teatrale curato da Corrado Taranto, attore professionista napoletano, figlio del celebre Carlo e nipote dell’indimenticato Nino Taranto.

Le lezioni, fissate sabato 11 marzo dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domenica 12 marzo (10/13 e 15/18), verteranno sullo Studio del personaggio (il prima, il durante, e il dopo), sulla Caratterizzazione di un personaggio, l’Improvvisazione e infine la Preparazione di un provino.

Per aderire basta rivolgersi a [email protected] e ai numeri +39 327 956 6623 e +39 380 640 5523.