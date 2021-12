Pietracatella/La Madonna della Ricotta candidata a Patrimoni culturali come beni materiali e immateriali della tradizione

La Madonna della Ricotta di Pietracatella quale 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 della Rete Italiana di Cultura Popolare . Pietracatella è tra i 40 Comuni, dal Piemonte alla Puglia, che hanno aderito al progetto.

Lunedì 13 dicembre 2021, in occasione della quindicesima edizione della “𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝘁𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗣𝗼𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲”, Pietracatella era in diretta su Tradi Radio – www.tradiradio.org – per raccontare la Madonna della Ricotta e la Castellana.Una ricorrenza dedicata a tutti quei patrimoni immateriali che, nonostante il periodo pandemico, stanno inventandosi nuove pratiche per rinnovare il dialogo nelle proprie comunità.Insieme al Comune presente anche Mario Germano quale “Testimone della cultura popolare” della Castellana. Un momento, cui seguiranno altri, per raccontare e far conoscere alle giovani generazioni la storia, i riti e le feste che i luoghi custodiscono.

Mettere in “Rete” una festa, un rito, significa partecipare al grande calendario collettivo delle Culture Popolari. Il progetto cui partecipa anche il Comune di Pietracatella ha l’obiettivo di consolidare a livello istituzionale i patrimoni culturali presenti nei territori insieme con le associazioni che presiedono all’organizzazione degli eventi.

I Patrimoni messi in rete vengono organizzati grazie ad calendario rituale annuale contemporaneo con l’obiettivo di creare un Comitato dei territori interconnesso e interattivo, un sistema per suddividere, calcolare e dare un nome ai vari periodi di tempo dell’anno che tiene conto della complessità sociale, inserendo nella sua suddivisione temporale anche il tempo della festa e del lavoro.

E’ un tempo scandito dallo scorrere delle stagioni, ciclico, che descrive un tessuto rituale in costante rinnovamento.Grazie alla Coop Just-Mo che con il progetto POPMOlise ha portato la Madonna della Ricotta di Pietracatella a candidarsi come 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 della Rete Italiana di Cultura Popolare