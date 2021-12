Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Campobasso, Veronica D’Agnone, ha convalidato la misura cautelare in carcere per il 37enne accusato dell’omicidio di Cristian Micatrotta di 38 anni, avvenuto nel capoluogo molisano la notte di Natale.

De Vivo resta recluso nel carcere di Benevento.

Intanto vanno avanti le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto . A disposizione degli investigatori c’è anche la testimonianza di un abitante della zona.