Occhio che uccide/L’Inps: Istituto Non Più Sopportabile

Un baraccone che costa ogni anno ai cittadini oltre 3 miliardi di euro, zeppo di dirigenti lautamente pagati, di sindacalisti coperti di oro nel Comitato di indirizzo e vigilanza (assolutamente inutile ma assolutamente costoso) con presidenti di ventura alla caccia di visibilità (ovviamente lautamente pagati anche loro) non riesce a mettere su una procedura dignitosa per concedere alle vittime delle balorde politiche di psicolockdown un’elemosina da 600 euro (l’equivalente di una giornata di lavoro (!?) del presidente) ..non solo..

con istruzioni lunari messe all’ultimo momento (e poi frettolosamente rimosse dopo che la stampa le aveva diffuse) fa ritornare l’ incubo del chi prima si alza si calza, ossia lotteria del click day (una procedura demenziale che solo in Italia poteva attecchire) generando panico tra milioni di piccoli imprenditori e loro consulenti..

infine sospende il servizio evocando perfino il classico e mai verificabile attacco hacker che funziona come Bob aggiustatutto..ma si può..gli italiani spendono 3 miliardi di euro l’anno per ‘sta roba? Incredibile..