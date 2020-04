“Illustrator Facile: Da Principiante ad Esperto”- formati con noi on line

In questo periodo ,approfitta del tempo libero e dell’offerta del mese (€ 19,00 invece di € 49,00) per conseguire il corso ” Illustrator Facile: Da Principiante ad Esperto “.

Per le modalità di iscrizione si prega di inviare una mail a: [email protected]Pubblicità

Impara in maniera pratica a disegnare con il mouse ed entra nel mondo della grafica vettoriale

Docente: Alessandro Cuoghi

Il corso online “Illustrator Facile: Da Principiante ad Esperto” ti insegna a disegnare con il mouse anche senza una precedente esperienza di grafica con altri software o di disegno. In questo corso non imparerai la creatività o a diventare un illustratore o un artista digitale, ma intraprenderai la strada per sapere utilizzare il software numero 1 di grafica vettoriale che ti porterà con il tempo e i tuoi sforzi a ottenere grandi risultati professionali nel campo della grafica digitale cosa che non si ottiene in un paio di mesi.

Perchè scegliere questo corso?

Questo corso è facile e pratico da seguire per chiunque, al termine del corso sarai in grado di maneggiare Illustrator come un professionista imparando trucchi del mestiere.

Velocità. La prima cosa che Imparerai sarà muoverti velocemente all’interno del programma che è la cosa principale per chi vuole disegnare, quindi non solo mouse ma anche la tastiera diventerà di uso quotidiano, se non impari a usare la tastiera e come se fossi zoppo, arrivi al traguardo ma con quali tempistiche. Oltre tutto usare due mani non solo ti aiuta nella velocità ma anche a mantenere una postura più corretta, usare sempre solo un braccio “quello del mouse” per 8 ore diventa snervante.

Curva di apprendimento. Illustrator, come tanti altri software non si impara nel giro di un paio di ore, bisogna entrarci dentro sopratutto se non si hanno esperienze passate con altri software simili, quindi il corso e diviso in modo tale da usare gli strumenti principali spesso durante i primi capitoli in questo modo dovresti assimilare le combinazioni di tasti e nei seguenti capitoli avere maggior agilità, e non metterci una vita a cercare una funzione dentro al programma quando saprai che con una combinazione di tasti lo otterrai all’ istante. Non importa sapere dove stanno tutti i pulsanti di Illustrator, ma sapere quali e quando usarli e di vitale importanza per ottenere il risultato che vogliamo.

Praticità. Non troverai lunghe e noiose lezioni sul come e il perchè di ogni strumento, ci sarà solo il primo capitolo teorico che é imprescindibile per i concetti fondamentali della stampa e unità di misura e colori, da li tutto il resto lo farai praticando su qualcosa di concreto. Per il tuo Futuro L’ ultimo capitolo è dedicato al Web, un capitolo pensato per chi vuole avere un primo approccio alla grafica web, che anche se non sembra è diverso rispetto la grafica cartacea in termini di colori unità di misura etc..

Conclusione. Il corso online “Illustrator Facile: Da Principiante ad Esperto” di quasi 9 ore e 59 lezioni ti aiuterà a entrare nel mondo della grafica vettoriale e spaziare tra la stampa e il web. Materiale Le immagini vettoriali che troverai all’interno del corso sono tutte prese da siti gratuiti quindi immagini libere da diritti d’autore, che potrai anche riutilizzare nei tuoi futuri progetti.

Cosa imparerai con questo corso?

Iscriviti al corso online “Illustrator Facile: Da Principiante ad Esperto” e avrai accesso alle lezioni dove imparerai:

Crea progetti in vettoriale sia per il web che per la stampa;

Impara strumenti e tecniche per usare al meglio Illustrator ;

; Crea qualsiasi oggetto vettoriale senza saper disegnare ;

; Sfrutta database di oggetti vettoriali per essere più veloce;

Apprendi le basi per disegnare la grafica di una pagina web multi-dispositivo.

Programma del Corso