Molise Wow: simbolo di Innovazione e Cooperazione nel Molise, vincitori del bando Coopstartup Molise

Molise Wow, la cooperativa nata per valorizzare il patrimonio culturale e artistico del Molise, celebra un importante traguardo con la vittoria del bando Coopstartup Molise. Questo riconoscimento rappresenta un passo fondamentale per la cooperativa, che mira a rivitalizzare il territorio attraverso un turismo sostenibile e autentico, recuperando dimore storiche e promuovendo esperienze innovative che combinano tradizione e modernità.

Molise Wow, la cooperativa che ha rivoluzionato il modo di pensare e vivere il territorio molisano, ha raggiunto un traguardo importante con la vittoria del bando Coopstartup Molise. L’impatto del progetto è significativo non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale e culturale. Molise Wow si è posta l’obiettivo di rivitalizzare il territorio recuperando scarti, riutilizzando case abbandonate, riaprendo siti culturali chiusi e rendendo nuovamente accessibili sentieri poco battuti. Un approccio innovativo che ha trasformato l’apparente immobilità del territorio in opportunità di crescita sostenibile e duratura. Attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani, il progetto ha creato nuove opportunità di autoimpiego e ha dimostrato che il sogno di restare e costruire un futuro in Molise è non solo possibile, ma vincente.

Molise WOW è nata dall’esperienza associativa di Pietrangolare che pone le sue radici nel sogno espresso nella lettera pastorale scritta dal Vescovo Gianfranco De Luca alla comunità diocesana nel 2011, intitolata “Una terra per giovani”, nella quale si faceva portavoce del pensiero di speranza dell’intera collettività basso molisana votata irrimediabilmente allo spopolamento, dovuto principalmente alla mancanza di lavoro per i giovani costretti ad emigrare.

<<Abbiamo accolto una sfida sociale e culturale, rispondendo ad un sogno personale, quello di restare mettendo a disposizione del territorio le nostre competenze. Questo premio non è solo nostro, ma di tutti coloro che decidono di restare e fare impresa per far conoscere e valorizzare le bellezze del Molise, promuovendo al contempo un modello di impresa cooperativa sostenibile>> ha dichiarato Gilda Falcone portavoce di Molise Wow, durante la premiazione avvenuta il 18 e 19 ottobre 2024 nella quale le cooperative premiate sono state protagoniste di una serie di dibattiti e incontri incentrati sullo sviluppo territoriale e sulla cooperazione come modello di crescita sostenibile. La cooperativa, grazie al supporto di Legacoop, intende sviluppare ulteriormente il proprio progetto di turismo culturale attraverso un approccio imprenditoriale che unisce tradizione e innovazione e valorizzando i siti culturali in gestione, quali Termoli Sotterranea, il Museo Diocesano Mons. G. A. Tria, la Casa Museo Stephanus a Termoli e la Dimora Pardo a Larino.

Il lavoro delle cooperative molisane, tra cui Molise Wow, rappresenta un esempio di come la cooperazione possa essere uno strumento fondamentale per la rigenerazione dei territori, soprattutto nelle aree meno conosciute ma ricche di potenziale, come il Molise.

Il percorso di Molise Wow si inserisce in un contesto più ampio di iniziative volte a creare un modello replicabile di turismo e sviluppo locale. Grazie al bando Coopstartup, la cooperativa avrà l’opportunità di consolidare le sue attività e ampliare la propria rete di collaborazioni, continuando a essere un punto di riferimento per la promozione delle eccellenze culturali e paesaggistiche della regione.