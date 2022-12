Molise a lutto per la scomparsa di Tony Vaccaro

Tony Vaccaro, viveva a New York, nome d’arte di Michelantonio Celestino Onofrio Vaccaro ,nato nel 1922 a Greensburg (Pennsylvania) da genitori molisani emigrati, dal paese di Bonefro (CB). Il 20 dicembre 2022, pochi giorni fa aveva compiuto 100 anni, celebrati con una mostra intitolata “Tony Vaccaro: the Centennial Exhibition”.

Vaccaro è noto per aver raccontato con i suoi scatti la seconda guerra mondiale e gli anni successivi. Anni vissuti in prima persona e raccontati con oltre 20mila fotogrammi, anche in veste di fotografo del Ministero degli Esteri americano a Parigi, le foto che documentano la Liberazione di Parigi, nel 1994 fanno sì da annoverargli la medaglia di ‘Cavaliere della Legione d’Onore’, e fotografo per il giornale delle Forze Armate Americane in Germania The Stars and Stripes.



La sua carriera sarà poi dedicata alla moda e alla collaborazione con le più importanti riviste americane. Nella sua carriera ha fotografato i più importanti personaggi del mondo del cinema, dell’arte, della moda e della politica, da Kennedy a Sophia Loren.