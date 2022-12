Coronavirus in Molise, impenna il contagio: sette nuovi ricoveri al Cardarelli

E’ un record certamente negativo e che deve far pensare come la pandemia sia tutt’altro che finita. Al Cardarelli ci sono stati 7 nuovi ricoveri per Covid: 5 pazienti di Campobasso, 1 di Riccia e 1 di San Giuliano di Puglia. I ricoverati totali sono 17, tutti in Malattie Infettive.

Si registrano 153 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 408 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che sfiora il 40%.

I nuovi guariti sono 245

i Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 26, Termoli 28.