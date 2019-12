Loto Link Fest/ Enzo Luongo e Pippo Venditti in MOLI LAND

Dopo il grande successo ottenuto all’inaugurazione del LOTO LINK FEST 2019, a inizio ottobre, con due sold-out consecutivi, torna a grande richiesta, a chiusura del Festival, sul palcoscenico del LOTO, in versione natalizia, “Anche i molisani nel loro piccolo s’incazzano”, ribattezzato MOLI LAND.

Lo show, creato ideato da Enzo Luongo, noto per aver cavalcato, col suo libro omonimo, il tormentone “Il Molise non esiste”, s’avvale del feroce contributo di Pippo Venditti, mattatore del web, ideatore e interprete della pluripremiata webserie “La banda della Masciona”.

La Sala TFS del Teatro di Ferrazzano, arredata come un music club anni ‘80, con tavolini e servizio Bar, ospiterà questa versione più cool e coinvolgente, pensata apposta per le feste, che riduce ancor più le distanze fra il pubblico e i due mattatori dello show che, ogni sera, ospiteranno anche diversi ospiti a sorpresa.

Come padroni di casa e gestori del loro jazz club privè, a metà fra Lenny Bruce e Arbore, Pippo ed Enzo intratterranno, raccontando vizi privati e pubbliche virtù del Molise e dei molisani, e ancor più della sua classe dirigente, vivisezionata con acume e ironia, irresistibili e divertentissimi.

Il Molise, dunque, la regione che non esiste, al centro di un grande blob multimediale, attraverso le sue particolarità, le sue stranezze, le sue unicità, buone o cattive che siano. Entertainment d’immagini, ritagli di giornali, aneddoti, filmati, foto, tweet o post su Facebook, raccontati e commentati da due amici di sempre, con il pubblico, raccolto e coinvolto come in un jazz club, anni ’90.

Due voci che s’intrecciano in un monologo a metà o… segato in due, che è pur sempre il racconto di una grande Storia d’amore per questa terra, dove il cazzeggio è strumentale a riflessioni più profonde sull’Essere o il Non Essere del Molise e dei moli-sani o moli-insani che siano.

Prima replica programmata il 26 dicembre per Santo Stefano alle ore 21, e poi altre 3 repliche sabato 28 (ore 18), domenica 29 (ore 21) e domenica 5 gennaio (ore 21), che si alterneranno alla programmazione di PeerGynTrip, programmato in sala grande, con la possibilità anche di biglietti combinati scontati.

26/28/29 dicembre e 5 gennaio

LOTO LINK FEST – IV EDIZIONE

Enzo Luongo e Pippo Venditti

in

MOLI LAND

ANCHE I MOLISANI NEL LORO PICCOLO S’INCAZZANO

Da un’idea di Enzo Luongo

Con la partecipazione di Pietro Mignogna al pianoforte

Produzione artistica e tecnica di Eva Sabelli e Gianmaria Spina

LOTO LINK FESTIVAL 2019

INFO & PRENOTAZIONI TEATRO DEL LOTO

3272352438 / 3397766634

IN PREVENDITA COSTA MENO!!!

– Libreria Mondadori – Via Pietrunti, Campobasso 0874413757

– Associazione musicale ” Il pentagramma”- Bojano 3473023863

CARTA DOCENTE

Il Loto è struttura accreditata per l’utilizzo del bonus

riservato ai Docenti

Teatro del LOTO “il più bel piccolo Teatro d’Italia”

P.zza Spensieri 17, 86010 Ferrazzano CB – Italy

+39.335454456 – +39.3333300850 – fax 0874.418533

mail:[email protected] – [email protected]

www.teatrodelloto.it