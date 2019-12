“Molise Star Parade”, il nuovo show musicale a Larino

Nell’ ambito delle numerosissime e pregevoli manifestazioni del palinsesto “Natale da Vivere” dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Larino rappresentato dal Vice Sindaco prof.ssa Maria Giovanna Civitella, lo staff Eventi dell’Ente Comune di Larino ha inteso offrire un evento unico aggiudicandosi la Prima esecuzione della nuova produzione del M° Roberto Di Carlo.

“Louis Mr. Jazz!” presenta: “Molise Star Parade”, questo il titolo del nuovo show musicale, perché formato interamente da tutti artisti molisani che si sono distinti in Italia e all’estero. Esso è ambientato nell’America degli anni trenta e andrà in scena al Teatro Risorgimento di Larino il 26 dicembre alle ore 20:30, nel cuore del Centro Storico.

Non solo intrattenimento, ma un’attenzione particolare alle risorse umane che questa terra esprime, questo l’intento dell’Amministrazione Comunale di Larino. Infatti, la produzione musicale, rappresenta un vero e proprio elogio al talento di questa terra. Nel Cast artistico compare una figura giovanile, già alla ribalta nazionale sin da bambina e ora, da professionista adulta, apprezzatissima anche sulle reti Rai : la cantante Eleonora Moro larinese d.o.c. e il Corpo di Ballo dell’Open Arts Studio con le coreografie di Ilaria Barone.

…Saper ascoltare è un aspetto fondamentale del processo comunicativo, da considerare come “un gesto d’amore”, verso gli altri, i suoni e la musica.

Breve storico del gruppo musicale composto da:

Roberto Di Carlo (tromba e voce); Pino De Vivo (sassofono tenore); Marco Mancini (pianoforte) ; Oreste Sbarra (batteria) ;Danilo De Vivo (basso elettrico)

I “Louis Mr. Jazz!” hanno debuttato nel dicembre 2012 ed il 30 aprile 2013 hanno pubblicato il loro primo video. Hanno all’attivo numerosissime performaces di successo e partecipazioni a Festival con star di respiro mondiale.

Oltre ai numerosissimi concerti nei teatri, auditorium, atenei e club esclusivi.

Sono stati invitati:

Apertura del concerto degli Spyro Gyra al “Festival Jazz In Campo” Edizione 2013

Eddie Lang Jazz Festival Edizione 2015

Giornata dell’Emigrazione e Eccellenza Molisana Edizione 2016

Hanno celebrato l’ ”International Jazz Day” indetto dall’UNESCO il giorno 30 aprile, dalla prima Edizione 2012 fino agli anni 2013; 2014, organizzando, di propria iniziativa e con il patrocinio di Enti e Istituzioni, registrazioni audio- video; seminari; convegni; concerti jazz e jam session con particolare attenzione ai messaggi etico-formativi rivolti ai giovani.

Il nuovo spettacolo viene presentato sotto forma di Musical con l’aggiunta dei brani più noti del dopoguerra italiano.