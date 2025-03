La LILT Campobasso porta la libroterapia alla Momentive

Lo scorso 6 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna è stato organizzato un

incontro di Libroterapia presso lo stabilimento Momentive di Termoli.

Un gruppo di circa 25 dipendenti si sono riuniti nella sala riunioni dell’azienda per confrontarsi sul

tema della condizione femminile attuale e delle ripercussioni della disparità di genere nel mondo

del lavoro, sociale e familiare.

Partendo dalla lettura del libro “Volevo essere un uomo” della giornalista Lidia Ravera, si è dato

vita ad un confronto di idee, esperienze personali e proposte di progettualità per il futuro. Il tutto in

un clima non giudicante ma di accoglienza e condivisione.

Una scelta, quella dell’azienda, di omaggiare una ricorrenza così importante con una modalità

diversa dal consueto che permettesse una più profonda riflessione e condivisione sul tema.

L’incontro è stato condotto dalla dott.ssa Marianna D’Aulerio, psicoterapeuta referente LILT e

rientra all’interno della collaborazione tra l’azienda Momentive e la LILT sez. provinciale di

Campobasso.