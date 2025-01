La festa di Sant’Antonio Abate a Campobasso

Il 17 gennaio, la città di Campobasso celebra con grande devozione la festa di Sant’Antonio

Abate, una delle ricorrenze religiose più sentite dalla comunità locale. Le celebrazioni, che si

svolgono principalmente presso la Parrocchia di Sant’Antonio Abate, rappresentano un’occasione di

raccoglimento spirituale e di condivisione tra i cittadini.



Sant’Antonio Abate, è venerato per la sua vita dedicata alla penitenza e per la sua protezione contro

malattie della pelle, come il celebre “fuoco di Sant’Antonio”. Inoltre, è il patrono degli animali, ed è

tradizione benedire gli animali domestici e da lavoro in questo giorno a lui dedicato.

Le celebrazioni iniziano con una preparazione liturgica che coinvolge tutta la parrocchia. La chiesa

viene decorata e allestita per creare un’atmosfera di preghiera e riflessione. Il momento clou della

giornata è la messa solenne, che richiama numerosi fedeli. Al mattino del giorno 17 la tradizionale

benedizione degli animali e l’accensione di un grande falò. Questa benedizione, impartita dal

parroco, rappresenta un atto di protezione e speranza per tutti gli esseri viventi.



La festa, tuttavia, non è solo un evento religioso, ma anche una vera e propria occasione di

socializzazione. I bambini possono divertirsi con le attività organizzate dalla parrocchia, mentre gli

adulti colgono l’opportunità di scambiarsi auguri e rafforzare il legame con la comunità.

Così, la città di Campobasso si trasforma in un luogo dove fede e tradizione si intrecciano, dando

vita a una giornata che celebra sia la spiritualità che il senso di appartenenza. La festa di

Sant’Antonio Abate è un’occasione per riscoprire la storia e la cultura locale, rinnovando al

contempo i valori di rispetto per la natura e di protezione che il santo rappresenta.



PROGRAMMA DELLA FESTA: VENERDì 12 GENNAIO

 8:30 – SS. Messa e Benedizione del pane

 9:30 – Accensione e Benedizione del fuoco

 11:00 – S. Messa

 12:00 – Benedizione degli animali

 17:00 – Processione con la statua di Sant’Antonio Abate lungo le strade del quartiere

 17:30 – S. Rosario

 18:00 – SS. Messa presieduta da S. Ecc. MONS. BIAGIO COLAIANNI, Arcivescovo

della Diocesi di Campobasso-Bojano

 20:30 – Spettacolo Musicale “Ulesse areturnà a Sant’Antuone”

Le canzoni campobassane e le Maitunate di Nicola Mastropaolo con Antonio Mandato, e la

straordinaria partecipazione di Ana Di Iorio, Giuliano Civetta, Alessandro Serino, Amerigo

Malzone e Costantino Recanatini.

Stand gastronomico a cura degli Scout CB 5 AGESCI

Una giornata da vivere, ricca di spiritualità, tradizione e festa che coinvolge tutta la comunità di

Campobasso.