Le modifiche al codice della strada, incontro a Larino

“La sicurezza stradale al centro: le modifiche al codice della strada” è il titolo

dell’incontro che si terrà giovedì 3 aprile 2025 a Palazzo Ducale di Larino.

L’evento, che si terrà alle ore 18.00 presso la Sala Freda, è aperto a tutta la

cittadinanza e vuole mettere al centro del dibattito la sicurezza stradale e rafforzare la

conoscenza del codice della strada anche in virtù delle ultime modifiche.

L’iniziativa è promossa dal Lions club Larino nell’ambito del service di rilevanza Multi-

distrettuale “I giovani e la sicurezza stradale” con la collaborazione del Comune della

città di Larino. Saranno trattati più argomenti della delicata materia come: formazione

neopatentati anche in relazione alle modifiche apportate al nuovo codice della strada,

norme di comportamento modificate per l’uso del cellulare, sospensioni brevi del titolo

di guida e cenni su guida in stato di ebrezza alcolica e stupefacenti, approccio legale

In caso di violazioni del codice della strada, sia penali che amministrativi.

L’evento vedrà, dopo i saluti istituzionali della Presidente Carmela Minotti del Lions

Club Larino, del Sindaco della città di Larino Giuseppe Puchetti e l’Assessore alla

Cultura Iolanda Giusti, intervenire: Nicola Di Palma dell’omonima Autoscuola Di Palma

Nicola S.a.s., Salvatore Augelli, Cavaliere della Repubblica e già Comandante Polizia

Stradale Termoli e Marilena Astolfo, Avvocato-Foro di Larino.

Modera l’incontro il giornalista Nicola De Francesco